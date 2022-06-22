Запрет полетов в аэропорты юга России продлили до 30 июня
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в некоторые российские аэропорты до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Меры касаются 11 воздушных гаваней, отмечает Ura.ru. Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в федеральном агентстве.
Другие аэропорты страны продолжают работать штатно, отмечает телеканал «360».
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