Запрет полетов в аэропорты юга России продлили до 30 июня

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в некоторые российские аэропорты до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 24 июня

Меры касаются 11 воздушных гаваней, отмечает Ura.ru. Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в федеральном агентстве.

Другие аэропорты страны продолжают работать штатно, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РегионыАэропортРосавиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры