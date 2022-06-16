Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлен до 24 июня
16 июня 202209:50
Режим временного ограничения полетов в аэропорты некоторых регионов России продлен до 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Меры касаются воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, отмечает РИА ФАН.
Ранее ограничения были введены до 18 июня, перевозчикам рекомендовали осуществлять перелеты по альтернативным маршрутам, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru