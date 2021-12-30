Запрет определенных действий Хованскому могут продлить до 8 февраля

Отмечается, что ходатайство зарегистрировал Куйбышевский районный суд города.

Днем ранее суд освободил Хованского из-под стражи. При этом блогеру запретили общаться со свидетелями, экспертами по уголовному делу и представителями СМИ, выходить из дома с 18 до 10 часов без письменного разрешения следователя, посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Кроме того, Хованскому запрещено посылать и получать почтовые отправления, использовать средства связи и интернет, кроме вызова экстренных служб, отмечает RT. Также блогеру нельзя приближаться более чем на 300 м к месту преступления — дому, где он исполнил ставшую поводом для предъявления обвинений песню о трагедии во время мюзикла «Норд-Ост».

Хованского задержали в июне, по версии следствия, на одном из стримов он исполнил композицию с оправданием теракта на Дубровке. Блогеру может грозить до семи лет лишения свободы.

