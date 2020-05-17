Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек. Она обращена к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе от имени православный священника, эмигрировавшего из России, отца Сергия (Sergios K-nidis).
По мнению священника-эмигранта, Соловьев усиливает военную риторику в телеэфире и способствует братоубийственным войнам в Сирии и на Украине.
«Этот человек с его агрессивной риторикой заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия. Многие из этих людей потеряли свои жизни и забрали жизни других», — сказано в петиции.
Автор напоминает, что «на деньги, полученные от пропаганды», Соловьев приобрел две виллы на берегу озера Комо в Италии. Отец Сергий призвал министра МВД Италии внести имя Владимира Соловьева в «список Магнитского» и запретить «ему въезд в США и страны Евросоюза», пишет Lenta.ru.
О покупке двух зарубежных вилл российским телеведущим стало известно в 2017 и 2019 годах. Владимир Соловьев пояснил, что приобрел недвижимость в Италии, поскольку «она дешевле, чем на Рублевке», и свое состояние никогда не скрывал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru