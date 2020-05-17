Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

«Этот человек с его агрессивной риторикой заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия. Многие из этих людей потеряли свои жизни и забрали жизни других», — сказано в петиции.

Автор напоминает, что «на деньги, полученные от пропаганды», Соловьев приобрел две виллы на берегу озера Комо в Италии. Отец Сергий призвал министра МВД Италии внести имя Владимира Соловьева в «список Магнитского» и запретить «ему въезд в США и страны Евросоюза», пишет Lenta.ru.

О покупке двух зарубежных вилл российским телеведущим стало известно в 2017 и 2019 годах. Владимир Соловьев пояснил, что приобрел недвижимость в Италии, поскольку «она дешевле, чем на Рублевке», и свое состояние никогда не скрывал.

