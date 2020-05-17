Соловьев ответил хейтерам по поводу запрета на въезд в Италию
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН отреагировал на многочисленную поддержку петиции православного священника-эмигранта о запрете на въезд журналисту в Европу и США.
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек. Она обращена к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе от имени православный священника, эмигрировавшего из России, отца Сергия (Sergios K-nidis).
По мнению священника-эмигранта, Соловьев усиливает военную риторику в телеэфире и способствует братоубийственным войнам в Сирии и на Украине.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал НСН итоги петиции о запрете для него на въезд в в Европу и США, направленной в адрес министра внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе православным священником-эмигрантом отцом Сергием.
«Вообще не интересно. То есть, вот, совсем», - отреагировал российский телеведущий на выпады хейтеров.
Ранее НСН сообщала, как Владимир Соловьев вступился за за свою коллегу, врача-терапевта Елену Малышеву. На доктора медицинских наук ранее обрушилась критика из-за ее заграничной недвижимости так же, как и на Соловьева от автора петиции за две виллы журналиста в Италии.
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