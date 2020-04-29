Запрет на въезд иностранцев в РФ продлён до конца COVID-19

Запрет на въезд граждан других стран в Россию продлён с 30 апреля до завершения эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как пояснил премьер-министр, ограничение будет действовать неопределённое время - до тех пор, пока борьба с CJVID-19 не будет закончена.

Как отмечает RT, ранее столичный главу МВД уточнил, что зарубежные работники в период с 15 марта по 15 июня могут трудиться на территории России без обязательного оформления разрешений на работу или патентов.

