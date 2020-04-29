Запрет на въезд иностранцев в РФ продлён до конца COVID-19
Запрет на въезд граждан других стран в Россию продлён с 30 апреля до завершения эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как пояснил премьер-министр, ограничение будет действовать неопределённое время - до тех пор, пока борьба с CJVID-19 не будет закончена.
Как отмечает RT, ранее столичный главу МВД уточнил, что зарубежные работники в период с 15 марта по 15 июня могут трудиться на территории России без обязательного оформления разрешений на работу или патентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Путин запретил дефицит бензина в России
- В России полиция за раз изъяла 1,5 тысячи «серых» аппаратов ИВЛ
- СМИ: Пентагон урежет расходы на «сдерживание» России ради стены с Мексикой
- Нарколог: Алкоголики не стали пить меньше на карантине
- Бывшего личного пилота Путина нашли мертвым в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru