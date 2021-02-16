Запрет на авиасообщение РФ с Британией продлили до 16 марта
Приостановку авиасообщения между РФ и Великобританией продлили до 16 марта. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Запрет на авиаперелёты призван не допустить завоза коронавирусной инфекции в Россию.
Отмечается, что ограничения останутся в силе до 23 часов 59 минут 16 марта, сообщает Ura.ru.
Авиаперевозки между РФ и Великобританией были приостановлены в декабре из-за выявления в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса.
Между тем, в России за последние сутки выявили 13 233 новых случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 4 086 090 случаев заражения, сообщает «Свободная пресса».
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