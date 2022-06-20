Запрет Facebook* и Instagram* в России признали законным
Мосгорсуд признал законным запрет компании Meta на территории России за экстремистскую деятельность, сообщает ТАСС.
Компания Meta была признана в РФ экстремистской и запрещена в марте 2022 года, запрет распространялся и на принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook.
Американская компания оспорила решение в Мосгорсуде, однако суд признал запрет законным и обоснованным, оставив жалобу представителей Meta без удовлетворения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность разблокировки в стране социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru