В Совфеде заявили, что акционерам Meta* не грозит уголовное наказание

В то же время Клишас подчеркнул, что не располагает такими активами.

«Но я бы все-таки от этих акций избавился, если бы у меня были акции такой компании», — отметил глава Совфеда по госстроительству . Такую позицию Клишас объяснил морально-этическими принципами.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи Александр Хинштейн также подтвердил, что владельцам миноритарного пакета акций не грозит никакого наказания, так как они не участвуют в управлении компанией.

