В Совфеде заявили, что акционерам Meta* не грозит уголовное наказание

Держателям акций Meta Platforms* (компания-владелец Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и сами социальные сети) не будет грозить уголовное наказание, экстремистами их также не признают. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, сообщает РБК.

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В то же время Клишас подчеркнул, что не располагает такими активами.

«Но я бы все-таки от этих акций избавился, если бы у меня были акции такой компании», — отметил глава Совфеда по госстроительству . Такую позицию Клишас объяснил морально-этическими принципами.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи Александр Хинштейн также подтвердил, что владельцам миноритарного пакета акций не грозит никакого наказания, так как они не участвуют в управлении компанией.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:АкцииСовфед
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