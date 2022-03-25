В Совфеде заявили, что акционерам Meta* не грозит уголовное наказание
Держателям акций Meta Platforms* (компания-владелец Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и сами социальные сети) не будет грозить уголовное наказание, экстремистами их также не признают. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас, сообщает РБК.
В то же время Клишас подчеркнул, что не располагает такими активами.
«Но я бы все-таки от этих акций избавился, если бы у меня были акции такой компании», — отметил глава Совфеда по госстроительству . Такую позицию Клишас объяснил морально-этическими принципами.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике и связи Александр Хинштейн также подтвердил, что владельцам миноритарного пакета акций не грозит никакого наказания, так как они не участвуют в управлении компанией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru