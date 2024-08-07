Запрещенную книгу «Шоумен» о Зеленском изъяли таможенники в Шереметьево
Запрещенную к распространению в России книгу «Шоумен» об украинском президенте Владимире Зеленском конфисковали шереметьевские таможенники. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
В ведомстве уточнили, что книгу заказал из Польши 38-летний россиянин, оформив при этом доставку как экспресс-груз. Мужчина пояснил, что книгу приобрел для личного пользования, так как занимается коллекционированием исторической литературы.
В таможне пояснили, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Книга была изъята. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «несоблюдение запретов и ограничений».
Произведение «Шоумен» написано американским журналистом Саймоном Шустером. В ФТС отметили, что изложенная в книге информация способна нанести вред государственной безопасности, экономическим и политическим интересам страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru