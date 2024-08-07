Запрещенную книгу «Шоумен» о Зеленском изъяли таможенники в Шереметьево

В ведомстве уточнили, что книгу заказал из Польши 38-летний россиянин, оформив при этом доставку как экспресс-груз. Мужчина пояснил, что книгу приобрел для личного пользования, так как занимается коллекционированием исторической литературы.

В таможне пояснили, что книга попадает в перечень товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Книга была изъята. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «несоблюдение запретов и ограничений».

Произведение «Шоумен» написано американским журналистом Саймоном Шустером. В ФТС отметили, что изложенная в книге информация способна нанести вред государственной безопасности, экономическим и политическим интересам страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

