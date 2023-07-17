АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Granta с ABS

АвтоВАЗ возобновил сборку автомобиля Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). В сообщении компании отмечается, что ABS будет установлена на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic.

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В АвтоВАЗе уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS стартует с 772,5 тысячи рублей.

На прошлой неделе АвтоВАЗ опроверг сообщения Telegram-каналов о планируемом повышении цены в пределах 10% на все модели автопроизводителя с осени.

Ранее глава АвтоВАЗа Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за падения рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Автомобили"автоваз"

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