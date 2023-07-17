АвтоВАЗ возобновил сборку Lada Granta с ABS
АвтоВАЗ возобновил сборку автомобиля Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS). В сообщении компании отмечается, что ABS будет установлена на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic.
В АвтоВАЗе уточнили, что рекомендованная розничная цена на Granta с ABS стартует с 772,5 тысячи рублей.
На прошлой неделе АвтоВАЗ опроверг сообщения Telegram-каналов о планируемом повышении цены в пределах 10% на все модели автопроизводителя с осени.
Ранее глава АвтоВАЗа Соколов предупредил о росте цен на Lada из-за падения рубля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru