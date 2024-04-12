Запашный: у Куклачева, предварительно, произошел инфаркт
Руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, по предварительным данным, госпитализировали в связи с инфарктом, сообщил в своем Telegram-канале глава Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», - написал артист.
Куклачеву стало плохого на концерте в честь его 75-летия в «Вегас Сити Холле». Скорая помощь увезла циркача с жалобами на сердце.
Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года в Химкинском районе Московской области. С 1990 года он является бессменным руководителем Театра кошек, отмечает «Радиоточка НСН».
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