Запашный рассказал о милости к провоцирующей его вдове Доренко
В эфире НСН дрессировщик заявил, что мог бы привлечь к ответу Юлию Доренко за слова ее покойного супруга, но не станет этого делать.
Большой Московский цирк оценил ущерб от высказываний покойного журналиста Сергея Доренко в эфире радиостанции «Говорит Москва» в 17,9 млн рублей. Об этом заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы истца. В декабре 2018 года журналист в своей передаче назвал руководителя цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей». Истец настаивает, что сумма ущерба является разницей между доходами цирка в первом квартале прошлого и нынешнего года. Правда, с радиостанции намерены взыскать 10 миллионов рублей.
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН подтвердил факт претензий к радиостанции «Говорит Москва», при этом он подчеркнул, что иск непосредственно к самому Доренко был отозван.
«Иск непосредственно к самому Доренко мы отозвали. Хотя мои юристы в качестве одного из предложений говорили, что можно и этого не делать, что вдова Доренко вынуждена будет принять на себя это финансовое бремя. Я не знаком с Юлией Доренко, но я не считаю правильным, чтобы члены семьи, которые остались у Сергея Леонидовича (Доренко), отвечали за ту необоснованную грязь, которую он себе позволял. Однако сейчас я вижу, что Юлия в своем телеграм-канале не меняет, а, наоборот, поддерживает риторику своего бывшего мужа. Но, видимо, яблоко от яблони недалеко падает. Остается только сожалеть об этом. Ей не удастся меня спровоцировать, чтобы я возобновил дело непосредственно против самого Сергея Леонидовича. Человека нет и призывать его к ответу я не буду», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что не имеет претензий к новому главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну, а второй иск подан на ее владельцев.
«Я понимаю, что поменялось руководство, что в радиостанцию пришел новый главред Роман Бабаян. Я испытываю к этому человеку очень уважительное отношение, хотя лично мы не знакомы, я являюсь поклонником его программы, которая выходит на ТВЦ. Но я осознаю, что Роман не должен иметь к этому никакого отношения. Он точно не в ответе за то, что нес предыдущий главред в своих эфирах. А вот владельцы радиостанции, которые ни разу со мной не вышли на контакт, которые ни разу не извинились, которые ни разу не высказали свою позицию, своим молчанием доказывают то, что Доренко делал все "правильно ". Такие вещи я не имею права прощать», - добавил Запашный.
Дрессировщик также заявил, что помимо материальной компенсации добивается удаления порочащей его информации с сайта радиостанции.
«Во-первых, нам бы хотелось, чтобы эта информация была удалена с их официальных ресурсов. Если она продолжает сохраняться, значит, радиостанция с этим со всем полностью согласна. Там просто-напросто необоснованная, бездоказательная грязь. Второе, чтобы радиостанция покрыла расходы, которые мы уже понесли. Я трачу государственные деньги, не свои личные, я не имею права раскидываться государственными средствами. Я госслужащий, меня назначили на эту должность, я должен отвечать за каждую копейку. Мне предстоят впереди серьезные проверки, и я должен обосновать, почему я потратил деньги на адвоката. Радиостанция должна возместить нам расходы, которые мы уже понесли», - заключил Запашный.
Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года в центре Москвы. Как показала судебно-медицинская экспертиза, журналист, управлявший в тот момент мотоциклом, умер в результате разрыва аневризмы. Его вдова впоследствии рассказала, что проблемы с сердцем у Доренко диагностировали еще в 2016 году.
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