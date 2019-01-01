Либо правду, либо ничего. Соловьев ответил на обвинения по поводу Доренко
В эфире НСН телеведущий Владимир Соловьев отказался вступать в полемику со вдовой Сергея Доренко и новым главредом «Говорит Москва».
Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Накануне Соловьев припомнил покойному коллеге критику в адрес президента России Владимира Путина в 2014-ом году и назвал Доренко за это «предателем». И добавил, что не понимает тех, кто говорит о нем с придыханием.
Подключился к конфликту и новый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Тот упрекнул Соловьёва в некорректном поведении. «Человек умер. Это уже трагедия. Говорить определённые вещи в адрес человека, которого нет, который не может ответить – это неправильно», - обозначил свою позицию к происходящему журналист.
В свою очередь, Владимир Соловьев в интервью НСН заявил, что не собирается раздувать конфликт и предпринимать каких-то ответных мер.
«Ни в коей мере не собираюсь комментировать. Никак не буду реагировать. Всем возмущающимся напоминаю классическую фразу: о мёртвых либо ничего, либо правду. Одно добавлю, что к Роману отношусь с большим уважением», - заявил известный телеведущий.
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве от разрыва аорты. В момент смерти журналист ехал на мотоцикле по одной из столичных улиц. Накануне стало известно, что новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей