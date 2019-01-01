Либо правду, либо ничего. Соловьев ответил на обвинения по поводу Доренко

Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти. Накануне Соловьев припомнил покойному коллеге критику в адрес президента России Владимира Путина в 2014-ом году и назвал Доренко за это «предателем». И добавил, что не понимает тех, кто говорит о нем с придыханием.

Подключился к конфликту и новый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Тот упрекнул Соловьёва в некорректном поведении. «Человек умер. Это уже трагедия. Говорить определённые вещи в адрес человека, которого нет, который не может ответить – это неправильно», - обозначил свою позицию к происходящему журналист.