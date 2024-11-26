Запашный подал иск о защите репутации против Telegram-канала

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный обратился в Гагаринский районный суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против Telegram-канала «Цирковые».

По данным пресс-службы суда, Запашный указал, что публикации канала содержат недостоверные сведения, представляющие его как «аморальное чудовище» и «сексиста». Суд оставил исковое заявление без движения из-за процессуальных ошибок.

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При этом Запашный сам является ответчиком в другом деле о защите репутации, инициированном Юрием Корецких, главой Альянса защитников животных. Истец считает, что опубликованные в Telegram-канале Запашного материалы нанесли ущерб его репутации.

Судебное разбирательство по этому делу приостановлено до завершения лингвистической экспертизы. Среди ответчиков также указан журналист Олег Лурье, чьи посты Запашный репостил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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