Запашный подал иск о защите репутации против Telegram-канала

При этом Запашный сам является ответчиком в другом деле о защите репутации, инициированном Юрием Корецких, главой Альянса защитников животных. Истец считает, что опубликованные в Telegram-канале Запашного материалы нанесли ущерб его репутации.

Судебное разбирательство по этому делу приостановлено до завершения лингвистической экспертизы. Среди ответчиков также указан журналист Олег Лурье, чьи посты Запашный репостил, передает «Радиоточка НСН».

