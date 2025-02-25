Запашный напомнил о девяти жизнях кошек после спасения Муси из обрыва

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с NEWS.RU сообщил, что кошка Муся, которую выбросили со смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо» недалеко от Ялты, выжила, несмотря на огромный обрыв, с которого она упала.

Запашный отметил, что если кошка действительно пережила падение, это подтверждает поговорку о девяти жизнях у животных.

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Запашный рассказал, что сам неоднократно бывал на «Ласточкином гнезде» и знает о высоте обрыва. Он выразил надежду, что с кошкой все в порядке и отметил, что человек, выбросивший животное, вероятно, страдает от психических расстройств.

Дрессировщик также подчеркнул важность профилактической работы в области здравоохранения, чтобы предотвратить такие случаи агрессии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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