«Запах тайги»: Российские производители духов не дотягивают до люксового сегмента
Анна Дычева заявила НСН, что российские бренды набирают обороты, но не все компоненты производства пока удалось заменить.
Российские парфюмерные бренды активно наращивают предложение, но пока только в масс-маркете или мидл-маркете до 7 тысяч рублей за 100 мл, заявила НСН член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева.
Россияне стали переходить на отечественный парфюм. Рост его производства в стране за год (июль 2024-го к июлю 2023-го) составил 28,4%. Больше всего вырос выпуск духов — в 2,5 раза. При этом доля рынка отечественных производителей сегодня оценивается в 62% и продолжает увеличиваться — за год она прибавила 13%. Доля импорта же постепенно сокращается, пишут «Известия». Дычева рассказала, что еще тормозит перспективную отрасль.
«В последний год появилось много российских парфюмерных брендов, у нас идет возрождение парфюмерной промышленности. Безусловно, мы видим крупные запуски для больших сетевых магазинов косметики. Российские бренды делают нашу историю, запах тайги и так далее. Очень много интересных вариантов, это и масс-маркет и мидл-маркет. До 14 тысячи рублей за 100 мл – это дорогой сегмент, средний сегмент – 5-7 тысяч рублей, есть и дешевая парфюмерия, которая тоже пользуется популярностью», - рассказала она.
По ее словам, все еще есть нехватка отдельных компонентов, которые не получается заменить быстро, также нужны квалифицированные специалисты.
«Есть сложности, связанные с сами парфюмерами. У нас начинают появляться большие программы, магистратуры по парфюмерии, это большой сдвиг. Душистые композиции в основном все привозные, это было нормально до последнего времени, разделение труда. Сейчас у нас активно в разных регионах страны идет работа над производством отдельных компонентов. Композиции и более сложные душистые вещества – это пока все привозное. Что касается флаконов, стекло привозим из Китая, но есть и российская компания, которая получила большой грант в марте 2022 года, переходим на эти флаконы. Процесс импортозамещения идет активно», - подытожила она.
Со своей стороны, парфюмер Вероника Бруховецкая отметила, что российские производители пока не дотягивают до люксового сегмента, а проблемы в отрасли не решены до конца.
«Индустрия у нас еще не настолько развита, чтобы производить полноценно духи. У нас всего несколько фабрик, они делают масс-маркет, люксовые ароматы пока не делают. Основная проблема в том, что нет ингредиентов хорошего качества, нет расходных материалов, включая флаконы, беда с упаковкой. Очень много факторов, которые влияют сегодня», - добавила собеседница НСН.
Производство духов и одеколонов в России в первой половине 2024 года достигло рекордных с 2021 года значений на фоне снижения импорта, сообщает РБК со ссылкой на статистику оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Как следует из статистики,в первом полугодии 2024 года в России произвели 51,6 миллиона флаконов парфюмерной продукции, передает «Радиоточка НСН».
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