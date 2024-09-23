«Запах тайги»: Российские производители духов не дотягивают до люксового сегмента

«В последний год появилось много российских парфюмерных брендов, у нас идет возрождение парфюмерной промышленности. Безусловно, мы видим крупные запуски для больших сетевых магазинов косметики. Российские бренды делают нашу историю, запах тайги и так далее. Очень много интересных вариантов, это и масс-маркет и мидл-маркет. До 14 тысячи рублей за 100 мл – это дорогой сегмент, средний сегмент – 5-7 тысяч рублей, есть и дешевая парфюмерия, которая тоже пользуется популярностью», - рассказала она.

По ее словам, все еще есть нехватка отдельных компонентов, которые не получается заменить быстро, также нужны квалифицированные специалисты.

«Есть сложности, связанные с сами парфюмерами. У нас начинают появляться большие программы, магистратуры по парфюмерии, это большой сдвиг. Душистые композиции в основном все привозные, это было нормально до последнего времени, разделение труда. Сейчас у нас активно в разных регионах страны идет работа над производством отдельных компонентов. Композиции и более сложные душистые вещества – это пока все привозное. Что касается флаконов, стекло привозим из Китая, но есть и российская компания, которая получила большой грант в марте 2022 года, переходим на эти флаконы. Процесс импортозамещения идет активно», - подытожила она.

Со своей стороны, парфюмер Вероника Бруховецкая отметила, что российские производители пока не дотягивают до люксового сегмента, а проблемы в отрасли не решены до конца.

«Индустрия у нас еще не настолько развита, чтобы производить полноценно духи. У нас всего несколько фабрик, они делают масс-маркет, люксовые ароматы пока не делают. Основная проблема в том, что нет ингредиентов хорошего качества, нет расходных материалов, включая флаконы, беда с упаковкой. Очень много факторов, которые влияют сегодня», - добавила собеседница НСН.

Производство духов и одеколонов в России в первой половине 2024 года достигло рекордных с 2021 года значений на фоне снижения импорта, сообщает РБК со ссылкой на статистику оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). Как следует из статистики,в первом полугодии 2024 года в России произвели 51,6 миллиона флаконов парфюмерной продукции, передает «Радиоточка НСН».

