Зампредседателя Совфеда Андрей Турчак побывал в прифронтовой зоне в Донецке
Заместитель председателя Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке, сообщает «Коммерсантъ».
Политик встретился с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, вместе с которым возложил цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс».
По его словам, для него эта земля всегда была русской и он считал своим долгом оказаться на территории ДНР именно 23 февраля, в День защитника отечества, «чтобы поздравить своих братьев и друзей».
«Мы не только отмечаем День защитника Отечества... В эти дни мы признали независимость республики... Очень жаль, что на протяжении восьми лет этот народ пытались лишить возможности говорить на родном языке, думать, как они хотят, сохранять свою историческую память... У них это не получилось»,— подчеркнул Турчак.
Ранее в ДНР салютом встретили новость о признании Россией независимости республики, передает ОТР.
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