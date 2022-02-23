Зампредседателя Совфеда Андрей Турчак побывал в прифронтовой зоне в Донецке

Политик встретился с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, вместе с которым возложил цветы к Вечному огню у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс».

По его словам, для него эта земля всегда была русской и он считал своим долгом оказаться на территории ДНР именно 23 февраля, в День защитника отечества, «чтобы поздравить своих братьев и друзей».

«Мы не только отмечаем День защитника Отечества... В эти дни мы признали независимость республики... Очень жаль, что на протяжении восьми лет этот народ пытались лишить возможности говорить на родном языке, думать, как они хотят, сохранять свою историческую память... У них это не получилось»,— подчеркнул Турчак.

Ранее в ДНР салютом встретили новость о признании Россией независимости республики, передает ОТР.

