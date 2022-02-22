РФ с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР
МИД РФ объявил об установлении дипломатических отношений на уровне посольств с Луганской и Донецкой народными республиками. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ, опубликованном на официальном сайте.
Отмечается, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил глав МИД Луганской и Донецкой народных республик с установлением дипломатических отношений с РФ. В российском ведомстве отметили, что РФ нацелена на всесторонне сотрудничество.
В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru