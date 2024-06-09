Зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин умер в 86 лет

«На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», - говорится в сообщении.

Сайкин занял должность зампредседателя Совета министров РСФСР в 1990 году. До этого он в течение четырех лет возглавлял исполком московского горсовета народных депутатов.

В начале июня ушел из жизни бывший заместитель министра иностранных дел России, посол в Болгарии Анатолий Потапов. Дипломат скончался в возрасте 81 года, передает «Радиоточка НСН».

