Зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин умер в 86 лет

На 87-м году жизни скончался заместитель председателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

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«На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин», - говорится в сообщении.

Сайкин занял должность зампредседателя Совета министров РСФСР в 1990 году. До этого он в течение четырех лет возглавлял исполком московского горсовета народных депутатов.

В начале июня ушел из жизни бывший заместитель министра иностранных дел России, посол в Болгарии Анатолий Потапов. Дипломат скончался в возрасте 81 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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