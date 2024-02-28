Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Председатель верхней палаты парламента назвала Рыжкова «потрясающим и светлым», «человеком-эпохой».

«Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович ... Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала Матвиенко в Telegram.

Спикер Совфеда подчеркнула, что на всех этапах пути – «от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР», – Рыжков был человеком труда и именно этим заслужил почет, уважение и достойное место в истории. По словам Матвиенко, смерть политика стала для нее большим личным потрясением.

«Светлая и долгая память ему», — добавила председатель Совфеда.

Ранее стало известно о смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, пишет Ura.ru. Он скончался 24 февраля в возрасте 80 лет.

