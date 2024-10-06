Зампреда комитета по инвестициям Петербурга арестовали по делу о взятке
Заместителя председателя комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Максима Шарипова поместили под стражу по делу о получении взятки, заявили в воскресенье, 6 октября, в пресс-службе прокуратуры города.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Выборгского района об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Шарипов пробудет под арестом до третьего декабря 2024 года.
По данным следствия, чиновник с марта 2023 года по сентябрь 2024 года получил взятки в размере 23,5 миллиона рублей.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал имущество родственников экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Бывший чиновник арестован по обвинению в присвоении или растрате, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru