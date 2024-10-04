Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит до 10 лет тюрьмы

В Москве арестованному по обвинению в применении насилия к полицейскому иностранцу, Вану Вурдену Харри Йоханесу, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК, которая предусматривает наказание за применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти. Сегодня Таганский суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.