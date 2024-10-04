Арестованному в Москве гражданину Нидерландов грозит до 10 лет тюрьмы
В Москве арестованному по обвинению в применении насилия к полицейскому иностранцу, Вану Вурдену Харри Йоханесу, может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК, которая предусматривает наказание за применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти. Сегодня Таганский суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
4 октября стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Нидерландов, который ударил полицейского после замечания о сбитом дорожном знаке.
Инцидент произошел возле станции метро «Смоленская», где иностранец проявил агрессию по отношению к представителю власти, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru