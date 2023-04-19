Зампред ГД предложил губернатором объявить выходные со 2 по 5 мая
Выходные со 2 по 5 мая предложил установить вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Обращение представитель партии «Новые люди» направил губернаторам, сообщает РИА Новости.
«Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая», - говорится в заявлении.
В этом году россияне будут отдыхать 1 мая и 8,9 мая.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать следующий день после Пасхи выходным. Священнослужитель Русской православной церкви, клирик Московской епархии Никон Белавенец (Отец Никон) в интервью НСН заявил, что выходной позволит прочувствовать радость праздника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru