Врач назвала издевательством выдачу пинеток решившимся на аборт женщинам
В такие стрессовые минуты женщине вместо осуждения нужна поддержка, заявила в эфире НСН Мария Милютина.
Решившейся на аборт женщине необходимо оказать психологическую поддержку вместо давления и «издевательства» с вручением пинеток, сказала в разговоре с НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
В Благовещенске одна из городских больниц будет выдавать женщинам, которые хотят сделать аборт, детские пинетки. Сначала с теми, кто решился на такой поступок, поговорят психологи, а в конце встречи медики выдадут детские пинетки, олицетворяющие «символ младенчества». По мнению врачей, «такой сувенир лучше всяких слов позволит будущей маме осознать, что её ещё не рождённый малыш уже живет».
«Это издевательство над женщинами. Беседа с психологом, безусловно, нужна, но важно, в каком ключе она проведена. В такой ситуации женщине нужна жизненная поддержка, а не осуждение, которое ни к чему не приведет. Женщина все равно прервет беременность, и потом годами выкарабкиваться из депрессии. А вручение пинеток – это издевательство. По моему опыту, большинство женщин хотят детей. Не хотят детей мужчины, окружение женщины, родители, если девушки – молодые. А женщины в большинстве своем хотят детей. Поэтому прерывание беременности часто связано с социальными условиями. Женщина должна увидеть социальную поддержку, потому что больше всего ее пугает будущее, и изменения в нем. Ребенок сильно повредит ее жизни, учебе, что у нее не будет материальной возможности его воспитать. Поэтому здесь важна социальная и моральная поддержка, а не осуждение – эти пинетки, кроме издевательства, ни к чему не приведут», - сказала Милютина.
Ранее в члены крайне правой либертарианской коалиции «Свобода наступает» в Аргентине предложили признать аборт преступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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