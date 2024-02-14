Врач назвала издевательством выдачу пинеток решившимся на аборт женщинам

Решившейся на аборт женщине необходимо оказать психологическую поддержку вместо давления и «издевательства» с вручением пинеток, сказала в разговоре с НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

В Благовещенске одна из городских больниц будет выдавать женщинам, которые хотят сделать аборт, детские пинетки. Сначала с теми, кто решился на такой поступок, поговорят психологи, а в конце встречи медики выдадут детские пинетки, олицетворяющие «символ младенчества». По мнению врачей, «такой сувенир лучше всяких слов позволит будущей маме осознать, что её ещё не рождённый малыш уже живет».