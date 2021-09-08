Замминистра МЧС: Зиничев погиб как герой

Зиничев трагически погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма. Зиничев бросился спасать сорвавшегося с обрыва кинорежиссера Александра Мельника и разбился о камни. Режиссер также погиб.

Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему присвоено звание генерала армии.

Накануне, 7 сентября, в Дудинке глава МЧС России Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. Он подчеркнул, что особенностью Арктического региона является отдаленность, сложные природно-климатические условия и ограниченная транспортная доступность, передает пресс-служба МЧС.

