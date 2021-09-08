Замминистра МЧС: Зиничев погиб как герой
Глава МЧС России Евгений Зиничев поступил как спасатель, совершив героический поступок. Об этом заявил заместитель министра ведомства Андрей Гурович.
«Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», - сказал Гурович в эфире телеканала «Россия 24».
Зиничев трагически погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Трагедия произошла во время съемок учебного фильма. Зиничев бросился спасать сорвавшегося с обрыва кинорежиссера Александра Мельника и разбился о камни. Режиссер также погиб.
Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему присвоено звание генерала армии.
Накануне, 7 сентября, в Дудинке глава МЧС России Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. Он подчеркнул, что особенностью Арктического региона является отдаленность, сложные природно-климатические условия и ограниченная транспортная доступность, передает пресс-служба МЧС.
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