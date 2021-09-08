Спасая жизнь. Что известно о гибели главы МЧС Евгения Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Об этом сообщает МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что он погиб, спасая человека на межведомственных учениях.

По предварительным данным, трагедия случилась во время съемок учебного фильма. Зиничев бросился спасать сорвавшегося с обрыва сотрудника съемочной группы и разбился о камни, передает РБК. Оператор также погиб.

Накануне 7 сентября, в Дудинке глава МЧС России Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике. Он подчеркнул, что особенностью Арктического региона является отдаленность, сложные природно-климатические условия и ограниченная транспортная доступность, передает пресс-служба МЧС.

Планировалось, что в арктических условиях, на воде и земле, шесть тысяч специалистов отработают сценарии ликвидации возможных ЧС и решат почти 100 опытно-исследовательских задач. Анонсировалось также, что будет апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий.

Ранее в МЧС сообщали, что в рамках рабочей поездки в Красноярский край Зиничев проверил ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске и посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд.

Зиничеву было 55 лет, с 2014 года он являлся заместителем службы по борьбе с терроризмом ФСБ, а с июня 2015 года по июль 2016 занимал пост начальника управления ФСБ по Калининградской области. 28 июля этого же года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора области, руководил регионом до 6 октября 2016 года.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, Зиничев попросил главу государства перевести его на другую должность «по семейным обстоятельствам» - Калининградскую область возглавил Антон Алиханов, а Зиничев стал заместителем директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, передает ТАСС.

В мае 2018 года Зиничев был назначен министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и сохранил свой пост при новом правительстве Михаила Мишустина. Ранее в 1987-2015 годы Зиничев работал на различных должностях в органах госбезопасности и входил в "ближний круг" охраны Владимира Путина.

