Замминистра финансов: Вопрос об онлайн-продаже вина заморожен в России
Вопрос о продаже винных напитков через интернет в России пока «заморожен», сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли подвижки в вопросе онлайн-торговли вином, он отметил, что «вопрос заморожен, а законопроект лежит без движения».
Онлайн-продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. Минфин предлагал запустить такие продажи с 2020 года, однако ряд ведомств выступили против, в том числе Минздрав и МВД.
Ранее стало известно, что продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%, а продажи крепкого алкоголя за год выросли на 4,4%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посольство сообщило о причине задержания 11 россиян в Тунисе
- Трамп разрешил депортировать поддерживающих Палестину иностранцев
- Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года
- Гору Таранаки в Новой Зеландии официально признали личностью
- Новак заявил, что уровень газификации РФ на конец 2024 года составил 74,7%
- СМИ: Команда Трампа поручила уволить больше людей, занимающихся правами меньшинств
- В СПЧ назвали индусов хорошей альтернативой трудовым мигрантам из Средней Азии
- Кандидат в президенты Румынии заявил о претензиях страны на территорию Украины
- СМИ: В Паттайе при наезде мотоцикла погиб россиянин
- «Хамас» отпустил еще семь заложников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru