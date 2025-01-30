Замминистра финансов: Вопрос об онлайн-продаже вина заморожен в России

Вопрос о продаже винных напитков через интернет в России пока «заморожен», сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли подвижки в вопросе онлайн-торговли вином, он отметил, что «вопрос заморожен, а законопроект лежит без движения».

Российские маркетплейсы запустили торговлю вином

Онлайн-продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. Минфин предлагал запустить такие продажи с 2020 года, однако ряд ведомств выступили против, в том числе Минздрав и МВД.

Ранее стало известно, что продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%, а продажи крепкого алкоголя за год выросли на 4,4%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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