Заммэра высоко оценил темпы строительства Троицкой линии метро

«Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами. Мы уже на 78% завершили тоннелепроходческие работы на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки», на котором расположится пять новых станций. Общая строительная готовность этого участка составляет 37%», - уточнил заммэра.

Он также рассказал о завершающем этапе земляных работ и устройстве основных конструкций будущих станций на всех станционных комплексах участках.

«На другом, центральном участке линии от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» ведется вынос инженерных сетей из зоны строительства, а на месте будущей станции «Академическая» уже начались работы по устройству ограждающих конструкций», - добавил Бочкарев.

Напомним, протяженность Троицкой линии метро составит почти 40 километров. Она соединит МЦК и городской округ Троицк. По предварительным оценкам, по ветке ежедневно будут перемещаться около 100 тысяч человек.

Ранее Бочкарев отметил, что проходка тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершена на 95%.

