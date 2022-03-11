Заммэра Владимир Ефимов: Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками

Правительство Москвы в целях импортозамещения будет использовать практику заключения офсетных контрактов на все комплексы городского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы со ссылкой на слова заммэра Владимира Ефимова.

«Офсет предусматривает не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика - создание, модернизацию или освоение производства этого товара на территории города», - отметил он.

По его словам, в рамках поддержки бизнеса земельные участки под строительство таких производств будут предоставляться по льготной ставке в 1 рубль.

Отмечается также, что по условиям офсетного контракта, поставляемый товар должен быть отечественного происхождения, а минимальный объем инвестиций - 1 миллиард рублей. Офсет заключается на срок до 10 лет.

В пресс-службе добавили, что с 1 июля 2022 года Москва сможет подписывать офсетные контракты на услуги.

Власти Москвы направят дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



