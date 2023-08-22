Заммэра Ракова встретилась с директорами столичных школ перед учебным годом
Неделя, посвященная столичному образованию, стартовала в рамках Московского урбанистического форума. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, её открыла встреча заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой с директорами школ.
В ходе беседы она рассказала о работающей в столице уникальной системе выявления талантов школьников, планируется сделать акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении.
Ракова напомнила, что подобный подход уже был опробован в прошлом учебном году и показал высокие результаты. В частности, число школьников, не сумевших справиться с экзамином, уменьшилось вдвое, поэтому следует и дальше двигаться в данном направлении.
Она также указала, что для реализации прорывных образовательных проектов в Москве будет обновлена необходимая инфраструктура.
«Мэр анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ... Мы планируем каждый год ремонтировать около ста зданий, а всего программа охватит практически тысячу школ», - заключила заммэра.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве ввели в эксплуатацию семь образовательных учреждений - три школы и четыре детских сада, построенных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Shot: Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Брянской области
- ЕС направил Украине 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи
- СМИ: Эрдоган и Путин могут провести переговоры в России
- ВКС России уничтожили около острова Змеиного катер с десантниками ВСУ
- Самый большой российский триколор развернули у Музея Победы в Москве
- Рома «Зверь» выступил в Донбассе
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru