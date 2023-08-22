Заммэра Ракова встретилась с директорами столичных школ перед учебным годом

В ходе беседы она рассказала о работающей в столице уникальной системе выявления талантов школьников, планируется сделать акцент на сопровождении детей, нуждающихся в дополнительной поддержке в обучении.

Ракова напомнила, что подобный подход уже был опробован в прошлом учебном году и показал высокие результаты. В частности, число школьников, не сумевших справиться с экзамином, уменьшилось вдвое, поэтому следует и дальше двигаться в данном направлении.

Она также указала, что для реализации прорывных образовательных проектов в Москве будет обновлена необходимая инфраструктура.

«Мэр анонсировал масштабную программу капитального ремонта действующих зданий школ... Мы планируем каждый год ремонтировать около ста зданий, а всего программа охватит практически тысячу школ», - заключила заммэра.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Москве ввели в эксплуатацию семь образовательных учреждений - три школы и четыре детских сада, построенных по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

