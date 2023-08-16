Минцифры заявило, что все российские школы подключены к скоростному интернету
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что все школы в России подключены к скоростному интернету, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства он указал, что 45 154 образовательных учреждения «подключены оптикой», ещё две школы используют спутниковый интернет.
Министр отметил, что по данным на конец 2022 года 300 тысяч учителей в России «активно использовали цифровой образовательный контент непосредственно в процессе обучения детей».
«Это стало возможно благодаря тому, что в девяти тысячах зданиях школ мы сделали Wi-Fi. То есть интернет пришёл не только в каждую школу, но и в каждый класс», - заключил Шадаев.
Ранее глава Минцифры на совещании президента РФ заявил, что в настоящий момент российской ИТ-отрасли не хватает примерно 500 000 – 700 000 специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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