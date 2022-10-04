Заммэра Ракова: В Москве появится Московская ассоциация клубов долголетия

Заммэра уточнила, что в столице сейчас также действуют уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти 50% из них связаны с темой здорового образа жизни. К концу текущего года в мегаполисе будут функционировать уже более 70 центров московского долголетия, также прибавится самоорганизованных клубов по интересам.

В центрах действует до полусотни направлений клубной деятельности —спорт, танцы, бильярд, музыка, литература, интеллектуальные активности и многое другое.

