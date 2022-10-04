Заммэра Ракова: В Москве появится Московская ассоциация клубов долголетия

Власти российской столицы поддержали идею создания Московской ассоциации клубов долголетия. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе встречи с лидерами самоорганизованных клубов центров московского долголетия.

По оценке Раковой, это особые пространства, где пожилым соквичам не навязывают заранее утверждённую программу активностей, а они самостоятельно организуют их. Такие центры начали принимать посетителей в 2019 году, на сегодня их уже насчитывается 52 – практически, во всех районах.

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Заммэра уточнила, что в столице сейчас также действуют уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти 50% из них связаны с темой здорового образа жизни. К концу текущего года в мегаполисе будут функционировать уже более 70 центров московского долголетия, также прибавится самоорганизованных клубов по интересам.

В центрах действует до полусотни направлений клубной деятельности —спорт, танцы, бильярд, музыка, литература, интеллектуальные активности и многое другое.

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Фото: mos.ru
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