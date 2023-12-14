Заммэра Ракова сообщила о завершении обновления реанимаций в детских больницах Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что все отделения реанимаций в детских больницах оснащены новым высокотехнологичным оборудованием для спасения пациентов. В 2022-2023 году в отделения реанимации и интенсивной терапии было закуплено почти 1,5 тыс. единиц современного оборудования. Среди них дефибрилляторы-мониторы, наркозно-дыхательные аппараты, инкубаторы для новорожденных, аппараты ИВЛ и мониторы жизненно важных показателей пациента на сумму более 2,2 млрд руб.

По словам Раковой, современные методики в анестезиолого-реанимационных отделениях московских детских больниц позволяют увеличить объем плановых хирургических операций.

«В 2016 году в детских многопрофильных стационарах было проведено 75 тысяч анестезиологических пособий. Из них более 60 процентов – 48 тысяч – у пациентов в плановом порядке. А в 2022 году число анестезий увеличилось в полтора раза до 111 тысяч. Плановых из них более 70 процентов – 80 тысяч. При этом проводятся операции в основном малоинвазивными способами», - уточнила она.

Также отмечается, что мониторинг традиционных жизненно-важных показателей неинвазивным способом начинается сразу после того, как ребенок попадает в отделение реанимации. Далее при необходимости возможно и проведение инвазивного мониторинга, что позволяет врачу быстро среагировать и подобрать необходимое лекарственное средство с дозировкой вплоть до микрограмма. Непосредственно у постели либо на операционном столе стало возможным проведение так называемых FAST протоколов УЗИ для немедленного реагирования на экстренную ситуацию. С их помощью анестезиологи-реаниматологи могут обеспечить безопасное проведение инвазивных процедур, например, при установке катетеров.

