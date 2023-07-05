Заммэра Ракова: служба занятости помогла найти работу около 120 тысячам молодых специалистов за 4,5 года
Порядка 120 тысяч молодых специалистов трудоустроились при содействии московской службы занятости населения за 4,5 года. Наиболее популярными направлениями стали сфера услуг (более 35% кандидатов), торговля (более 20%), гостинично-ресторанный бизнес, транспортно-логистическая отрасль (около 10%) и ИТ-сектор. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, столичная служба занятости особо поддерживает кандидатов на начальных этапах карьерного роста. Для молодых специалистов доступны десятки тысяч вакансий без опыта работы, в том числе предусматривающие гибкий график, дистанционную работу и оплачиваемые стажировки. Также служба занятости разработала для них кастомизированные программы «Прокачай карьеру» и «Первая работа», которые позволяют пройти все этапы, необходимые для успешного трудоустройства, — от составления резюме, подбора вакансий и подготовки к собеседованию до профориентационного тестирования, индивидуальных консультаций с карьерными экспертами, тренингов и деловых игр, специализированных карьерных мероприятий и открытых отборов, добавила Ракова.
Отмечается, что активно задействуют молодых специалистов передовые производства, крупнейшие кредитные организации, популярные розничные сети, маркетплейсы, лидеры транспортной отрасли, фармпредприятия, а также ИТ-компании.
Помогает служба занятости и желающим открыть собственное дело. Для этого разработана уникальная экосистема «Самозанятость в руки», предусматривающая все этапы развития собственного дела: от тестирования и консультаций до обучения предпринимательским навыкам, регистрации самозанятости, ИП или ООО и поддержки в поиске клиентов. Подобные сервисы наиболее привлекают молодежь: ее доля от совокупного числа пользователей экосистемы «Самозанятость в руки» — 50%.
Участниками проекта «Первая работа» могут стать москвичи в возрасте от 18 до 26 лет, не получившие профессиональный опыт во время учебы. Их адресно трудоустраивают в коммерческие и государственные предприятия, а также в подведомственные учреждения столичного правительства.
Молодые жители Москвы в возрасте от 14 до 35 лет, интересующиеся вопросами профессионального самоопределения, могут воспользоваться программой «Прокачай карьеру». Ее участники учатся осознанному подходу к выбору профессии и ищут работу при поддержке карьерных консультантов и экспертов.
В центре «Моя карьера» предусмотрена и летняя профориентационная спецпрограмма «Лето в новом формате». Она рассчитана на подростков и включает в себя проекты «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» и «Стажировки». Молодые люди получают первый практический опыт и совершенствуют важные личностные компетенции для эффективного трудоустройства.
Структура московской службы занятости включает в себя 59 офисов трудоустройства, большинство из них находятся в центрах госуслуг «Мои Документы». В частности, в ее состав входят Центр для начинающих предпринимателей и специализированный центр занятости «Моя карьера» для соискателей старше 50 лет, женщин с детьми, людей с инвалидностью и молодежи.
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