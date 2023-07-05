Заммэра Ракова: служба занятости помогла найти работу около 120 тысячам молодых специалистов за 4,5 года

По словам вице-мэра, столичная служба занятости особо поддерживает кандидатов на начальных этапах карьерного роста. Для молодых специалистов доступны десятки тысяч вакансий без опыта работы, в том числе предусматривающие гибкий график, дистанционную работу и оплачиваемые стажировки. Также служба занятости разработала для них кастомизированные программы «Прокачай карьеру» и «Первая работа», которые позволяют пройти все этапы, необходимые для успешного трудоустройства, — от составления резюме, подбора вакансий и подготовки к собеседованию до профориентационного тестирования, индивидуальных консультаций с карьерными экспертами, тренингов и деловых игр, специализированных карьерных мероприятий и открытых отборов, добавила Ракова.

Отмечается, что активно задействуют молодых специалистов передовые производства, крупнейшие кредитные организации, популярные розничные сети, маркетплейсы, лидеры транспортной отрасли, фармпредприятия, а также ИТ-компании.

Помогает служба занятости и желающим открыть собственное дело. Для этого разработана уникальная экосистема «Самозанятость в руки», предусматривающая все этапы развития собственного дела: от тестирования и консультаций до обучения предпринимательским навыкам, регистрации самозанятости, ИП или ООО и поддержки в поиске клиентов. Подобные сервисы наиболее привлекают молодежь: ее доля от совокупного числа пользователей экосистемы «Самозанятость в руки» — 50%.

Участниками проекта «Первая работа» могут стать москвичи в возрасте от 18 до 26 лет, не получившие профессиональный опыт во время учебы. Их адресно трудоустраивают в коммерческие и государственные предприятия, а также в подведомственные учреждения столичного правительства.

Молодые жители Москвы в возрасте от 14 до 35 лет, интересующиеся вопросами профессионального самоопределения, могут воспользоваться программой «Прокачай карьеру». Ее участники учатся осознанному подходу к выбору профессии и ищут работу при поддержке карьерных консультантов и экспертов.

В центре «Моя карьера» предусмотрена и летняя профориентационная спецпрограмма «Лето в новом формате». Она рассчитана на подростков и включает в себя проекты «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» и «Стажировки». Молодые люди получают первый практический опыт и совершенствуют важные личностные компетенции для эффективного трудоустройства.

Структура московской службы занятости включает в себя 59 офисов трудоустройства, большинство из них находятся в центрах госуслуг «Мои Документы». В частности, в ее состав входят Центр для начинающих предпринимателей и специализированный центр занятости «Моя карьера» для соискателей старше 50 лет, женщин с детьми, людей с инвалидностью и молодежи.

