Сервис «Авито Работа» рассказал о причинах роста вакансий на рынке труда

Наиболее популярными вакансиями оказались предложения в сфере производства – 16%, где самыми востребованными профессиями стали сварщик, слесарь и сборщик. Второе место в первой половине текущего года заняла сфера продаж.

В разрезе профессий самым востребованным работником назван водитель – в нем нуждаются 8% соискателей, на втором месте – таксист (6%), на третьем – продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее популярные – бухгалтер, администратор и менеджер по работе с клиентами. Самыми востребованными среди творческих работников оказались художники, визажисты и актеры.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков в свою очередь на пресс-конференции запустил и презентовал «Индекс Авито Работы». Инструмент анализирует предложения от работодателей, активность соискателей, диапазон зарплат предыдущего месяца, а также демонстрирует уровень конкуренции и ее динамику на рынке труда.

«Индекс «Авито Работы» — это открытая аналитика для оценки конкуренции в найме персонала. В первую очередь инструмент будет удобен для работодателей. В условиях высокой конкуренции за рабочую силу он поможет проанализировать ситуацию на рынке и выстроить наилучшую стратегию привлечения кандидатов», - сказал Пучков.

Шкала представляет собой значение от 1 до 10, где нижний порог говорит о перекосе предложений в сторону вакансий, а верхний – о большом количестве кандидатов по сравнению с наличием вакансий.

