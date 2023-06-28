Сервис «Авито Работа» рассказал о причинах роста вакансий на рынке труда
Из-за глобальных изменений на рынке труда компании-работатели активно нуждаются в рабочей силе, рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. Он отметил, что рост вакансий в первом полугодии текущего года составил 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он также добавил, что общее число вакансий выросло на 154%, а уровень безработицы в России на сегодняшний день рекордно низкий – 3,3%. Такие цифры объясняются ростом числа вакансий, удаленкой и неполной занятостью. Предложений по работе с такими формами трудоустройства появилось в 2,5 раза больше.
Наиболее популярными вакансиями оказались предложения в сфере производства – 16%, где самыми востребованными профессиями стали сварщик, слесарь и сборщик. Второе место в первой половине текущего года заняла сфера продаж.
В разрезе профессий самым востребованным работником назван водитель – в нем нуждаются 8% соискателей, на втором месте – таксист (6%), на третьем – продавец-консультант (4%). Среди офисных профессий наиболее популярные – бухгалтер, администратор и менеджер по работе с клиентами. Самыми востребованными среди творческих работников оказались художники, визажисты и актеры.
Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков в свою очередь на пресс-конференции запустил и презентовал «Индекс Авито Работы». Инструмент анализирует предложения от работодателей, активность соискателей, диапазон зарплат предыдущего месяца, а также демонстрирует уровень конкуренции и ее динамику на рынке труда.
«Индекс «Авито Работы» — это открытая аналитика для оценки конкуренции в найме персонала. В первую очередь инструмент будет удобен для работодателей. В условиях высокой конкуренции за рабочую силу он поможет проанализировать ситуацию на рынке и выстроить наилучшую стратегию привлечения кандидатов», - сказал Пучков.
Шкала представляет собой значение от 1 до 10, где нижний порог говорит о перекосе предложений в сторону вакансий, а верхний – о большом количестве кандидатов по сравнению с наличием вакансий.
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