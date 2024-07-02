Заммэра Ракова поздравила выпускников столичных госпитальных школ

Выпускные вечера были организованы в российской столице для учеников 9-х и 11-х классов, которые находятся на длительном лечении. Мероприятия прошли в госпитальных школах Москвы, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Она рассказала о проекте «УчимЗнаем», благодаря которому, ребята поучают полноценное образование, не отстают от школьной программы. Выпускники также успешно готовятся к экзаменам. Большинство из них возвращаются в родные учебные заведения в течении года.

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Для тех, кого пока нельзя выписать, в стационаре организуют пункты сдачи экзаменов, а также праздничные выпускные вечера. Всего за 10 лет около 60 тысяч несовершеннолетних, которые находятся на длительном лечении, прошли обучение в госпитальных школах. Среди них 2500 — ученики 9-х и 11-х классов.

В течение минувшего учебного года в госпитальных школах занятия проводились для 262 выпускников — 80 одиннадцатиклассников и 182 девятиклассников. Для 80 школьников выпускные вечера прошли в Морозовской детской городской клинической больнице, Российской детской клинической больнице, Центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, других стационарах.

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Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
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