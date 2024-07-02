Заммэра Ракова поздравила выпускников столичных госпитальных школ

Выпускные вечера были организованы в российской столице для учеников 9-х и 11-х классов, которые находятся на длительном лечении. Мероприятия прошли в госпитальных школах Москвы, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Она рассказала о проекте «УчимЗнаем», благодаря которому, ребята поучают полноценное образование, не отстают от школьной программы. Выпускники также успешно готовятся к экзаменам. Большинство из них возвращаются в родные учебные заведения в течении года.