Собянин: В этом году в Москве 11 классов окончили более 67 тысяч ребят
В Москве в этом году закончили обучение более 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Он поздравил выпускников и пожелал ребятам помнить, что им по плечу даже смелые планы. 28 июня московских выпускников ждет общегородской выпускной.
Выпускникам предстоит выбрать профессию и поступить на желаемую специальность. Благодаря партнерству столичных школ с ведущими вузами многие ученики уже познакомились с программами высших учебных заведений.
Московский выпускной пройдет в Парке Горького с 28 по 29 июня. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, выпускников ждут ди-джей-сеты, популярные ведущие, тематические фотозоны, световое шоу на воде, спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны. Ракова уточнила, что хедлайнером вечера станет рэпер Баста, кроме которого выступят Artik & Asti, Burito, Анна Седокова, Катя Лель, Винтаж, 5sta Family, Bahh Tee & Turken, Карина Кросс и многие другие.
На время праздника Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих, передает «Радиоточка НСН».
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