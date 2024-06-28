Собянин: В этом году в Москве 11 классов окончили более 67 тысяч ребят

Выпускникам предстоит выбрать профессию и поступить на желаемую специальность. Благодаря партнерству столичных школ с ведущими вузами многие ученики уже познакомились с программами высших учебных заведений.

Московский выпускной пройдет в Парке Горького с 28 по 29 июня. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, выпускников ждут ди-джей-сеты, популярные ведущие, тематические фотозоны, световое шоу на воде, спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны. Ракова уточнила, что хедлайнером вечера станет рэпер Баста, кроме которого выступят Artik & Asti, Burito, Анна Седокова, Катя Лель, Винтаж, 5sta Family, Bahh Tee & Turken, Карина Кросс и многие другие.

На время праздника Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих, передает «Радиоточка НСН».



