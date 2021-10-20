Заммэра Ракова обосновала новые COVID-меры защитой уязвимых москвичей

Новые ограничительные меры, объявленные накануне в Москве в связи с ростом статистики по коронавирусу, направлены на защиту самых уязвимых категорий жителей столицы. Об этом заявила ТАСС заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что среди умерших больных с COVID-19 пожилые люди составляют 86%. При этом среди всех москвичей – пенсионеров сделали прививку только 23 процента. По словам Раковой, 60% коек в больницах для лечения коронавируса и 70% мест в реанимационных отделениях занимают именно люди старшего возраста.

Заммера констатировала, что ситуация с коронавирусом в российской столице усугубляется, пять недель подряд заболеваемость растёт на 30%, отмечает RT. Причём, новая волна эпидемии имеет отличие от предыдущих. Ранее никогда не фиксировалось такого высокого темпа прироста.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 25 октября до 25 февраля 2022 года непривитые москвичи старше 60 лет и все страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Работодателям предписано перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников.

В столице также ужесточают требования по вакцинации работников сферы услуг — среди них до 1 декабря должно быть привито не менее 80%.

