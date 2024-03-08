Заммэра Ракова: Московских женщин-медработников и пациентов поздравили с 8 марта

По её словам, в городских стационарах города для женщин играли духовые оркестры Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности столицы и московского главка МЧС РФ.

Сотрудники предприятий и организаций Комплекса горхозяйства Москвы и Департамента труда и соцзащиты населения подарили им десятки тысяч тюльпанов.

Ракова добавила, что у городских поликлиник пациенток угощали пряниками и согревающими напитками, а в ММКЦ «Коммунарка» для сотрудниц и посетителей была установлена масштабную арт-инсталляция из цветов.

«В системе здравоохранения работает большое количество женщин... В Международный женский день мы постарались показать, насколько мы ценим и уважаем их труд», - заключила заммэра.

Ранее певец Стас Михайлов в честь 8 марта выступил в московском метро на станции «Курская», сообщает RT.

