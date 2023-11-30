Заммэра Ракова анонсировала программу к Международному дню инвалидов

Так, 1 декабря откроется столичный Симуляционный центр, где можно пройти обучение профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми. Также здесь можно примерить «костюм пожилого человека», то есть специальные накладки на тело, которые позволят почувствовать возрастные изменения.

До 3 декабря москвичи смогут принять участие в бесплатных вебинарах, где расскажут о сохранении ресурсного состояния при заботе о человеке с инвалидностью, о ребёнке с ограничениями по здоровью, о правилах коммуникации с людьми с инвалидностью.

Мероприятие «Сердце инклюзии» пройдёт 6 декабря, на нём эксперты службы занятости и профессионалы рынка расскажут о вакансиях для кандидатов с инвалидностью, правилах составления резюме и портфолио. Также подготовлены специальные тренинги и деловые игры, пройдёт беспроигрышная лотерея для каждого участника.

В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая с 11 по 17 декабря пройдет серия показов мюзикла «Обыкновенное чудо», в котором принимают участия 70 артистов-финалистов конкурса «Инклюзивная Москва».

Ракова отметила, что в Москве был запущен специальный сервис-агрегатор возможностей, где собраны полезные проекты и актуальные меры.

«Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам... И, конечно, оказываем разностороннюю поддержку», - указала она.

Ранее в Москве в рамках XVII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» открыли инклюзивный проект для незрячих и слабовидящих людей «Белая книга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

