Заммэра Ракова анонсировала программу к Международному дню инвалидов
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, в столице была подготовлена большая программа, сообщает пресс-служба московского правительства.
Так, 1 декабря откроется столичный Симуляционный центр, где можно пройти обучение профессиональному уходу за пожилыми, маломобильными и имеющими когнитивные нарушения людьми. Также здесь можно примерить «костюм пожилого человека», то есть специальные накладки на тело, которые позволят почувствовать возрастные изменения.
До 3 декабря москвичи смогут принять участие в бесплатных вебинарах, где расскажут о сохранении ресурсного состояния при заботе о человеке с инвалидностью, о ребёнке с ограничениями по здоровью, о правилах коммуникации с людьми с инвалидностью.
Мероприятие «Сердце инклюзии» пройдёт 6 декабря, на нём эксперты службы занятости и профессионалы рынка расскажут о вакансиях для кандидатов с инвалидностью, правилах составления резюме и портфолио. Также подготовлены специальные тренинги и деловые игры, пройдёт беспроигрышная лотерея для каждого участника.
В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая с 11 по 17 декабря пройдет серия показов мюзикла «Обыкновенное чудо», в котором принимают участия 70 артистов-финалистов конкурса «Инклюзивная Москва».
Ракова отметила, что в Москве был запущен специальный сервис-агрегатор возможностей, где собраны полезные проекты и актуальные меры.
«Москва шаг за шагом старается становиться комфортнее для жизни людей с инвалидностью. Мы запускаем проекты, нацеленные на помощь разным возрастным группам... И, конечно, оказываем разностороннюю поддержку», - указала она.
Ранее в Москве в рамках XVII Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» открыли инклюзивный проект для незрячих и слабовидящих людей «Белая книга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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