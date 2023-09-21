Госдума приняла в первом чтении законопроект по реабилитации инвалидов

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие документа сделает возможным введение в России единых стандартов реабилитации инвалидов, а также создание комплексной системы их поддержки.

Он также отметил, что ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трёх лет с нарушениями в развитии, а также их семьям, «впервые выделяется в отдельное направление реабилитации».

«Когда нет единых стандартов и подходов, программы реабилитации в разных регионах могут отличаться. Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг», - сказал председатель ГД.

Председатель Госдумы добавил, что принятие законопроекта позволит улучшить жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тысяч детей-инвалидов.

Ранее ряд депутатов Госдумы предложили увеличить в 2024 году пенсии, выплачиваемые работающим инвалидам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

