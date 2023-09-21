Госдума приняла в первом чтении законопроект по реабилитации инвалидов
Депутаты Госдума приняли в первом чтении законопроект, уточняющий полномочия федеральных органов исполнительной власти по вопросам комплексного предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие документа сделает возможным введение в России единых стандартов реабилитации инвалидов, а также создание комплексной системы их поддержки.
Он также отметил, что ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трёх лет с нарушениями в развитии, а также их семьям, «впервые выделяется в отдельное направление реабилитации».
«Когда нет единых стандартов и подходов, программы реабилитации в разных регионах могут отличаться. Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг», - сказал председатель ГД.
Председатель Госдумы добавил, что принятие законопроекта позволит улучшить жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тысяч детей-инвалидов.
Ранее ряд депутатов Госдумы предложили увеличить в 2024 году пенсии, выплачиваемые работающим инвалидам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Абрамченко: большая половина всех отходов в РФ проходит обработку
- МИД Венгрии пообещал блокировать санкции против российского атома
- Малышева опровергла популярные мифы об алкоголе
- СМИ: Мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде в Каменске-Уральском
- ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
- Британская прокуратура обвинила граждан Болгарии в шпионаже в пользу РФ
- Песков: прямая линия Владимира Путина пройдет до конца 2023 года
- Глава Чехии призвал не воспринимать слова Зеленского буквально
- Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
- Песков: Кремль исходит из создания условий для прекращения огня в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru