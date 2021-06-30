Заммэра Москвы заявил, что трудовые мигранты создают уют и комфорт в городе

Трудовые мигранты создают уют и комфорт в Москве — ремонтируют дома, убирают улицы и вывозят мусор. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

Заммэра отметил, что Москве удалось сохранить трудовых мигрантов в период, когда границы закрывались из-за пандемии коронавируса.

«Мы создали им нормальные жилищные и санитарные условия в бытовых городках, обеспечили медицинскую помощь», — рассказал Бирюков.

Кроме того, заммэра подчеркнул, что власти города обеспечивают мигрантов стабильной работой и возможностью заботиться о своих семьях. Сейчас в ЖКХ Москвы занято около 500 тысяч мигрантов, в основном они работают в ГБУ «Жилищник».

Бирюков добавил, что в прошлом году Москва смогла подготовить все жилищное хозяйство к зиме за 2 месяца в том числе благодаря мигрантам.

Ранее в столице стартовала вакцинация трудовых мигрантов, напоминает телеканал «360». Услуги по вакцинации будут оплачивать работодатели, они же получат сертификаты сотрудников, отмечает РИА ФАН. Стоимость прививки одного работника составляет 1300 рублей, сообщает RT.

