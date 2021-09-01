Заммэра: Девять детских технопарков Москвы приглашают на семейные мастер-классы

Детские технопарки Москвы запускают вновь бесплатные семейные мастер-классы. Занятия будут проходить с 4 сентября по 12 декабря, информирует мэрия российской столицы.

Первая в этом году серия практикумов для семей проходила в детских технопарках с марта по июль. Занятия пользовались спросом, в них приняли участие 4,3 тыс. горожан разного возраста. Второй цикл познавательных мастер-классов приурочен к новому учебному году. Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, такого рода проекты представляют собой неплохую возможность для учеников школ познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки.

Мастер-классы предназначены для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, а также их родителям, бабушкам и дедушкам. Занятия посвящены программированию, технологиям виртуальной и дополненной реальности, инженерному делу, дизайну, естественно-научным исследованиям, биоинформатике, моделированию ракет и роботов, кибернетике, искусственному интеллекту, нейрокогнитивным технологиям и другим направлениям.

Мастер-классы будут проходить в девяти детских технопарках: «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум» МГТУ имени Баумана, «Траектория взлета» МАИ, «Кулибин Про», «Вертикальный взлет», «На Зорге», детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ «Курчатовский институт», а также «Байтик» в Троицке (ТиНАО).

Продолжительность занятий от 1 до 1,5 часа. Требуется предварительная регистрация. Ознакомиться с расписанием мастер-классов и пройти регистрацию можно на сайте детских технопарков Москвы.

