Замгубернатора Владимирской области арестован по делу о крупной взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению суда, чиновник заключен под стражу на срок один месяц и 30 суток.

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Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Детали расследования, включая обстоятельства предполагаемого преступления и сумму взятки, официально не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Владимирская ОбластьАрест

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