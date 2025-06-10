Замгубернатора Владимирской области арестован по делу о крупной взятке
Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно решению суда, чиновник заключен под стражу на срок один месяц и 30 суток.
Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Детали расследования, включая обстоятельства предполагаемого преступления и сумму взятки, официально не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru