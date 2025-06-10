Замгубернатора Владимирской области арестован по делу о крупной взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению суда, чиновник заключен под стражу на срок один месяц и 30 суток.