Суд арестовал обвиняемого во взятке мэра Красноярска Логинова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого во взятке мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Логинов обвиняется в получении более 180 млн рублей за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах.

По решению суда, чиновник арестован до 4 августа. Защита Логинова намерена подать апелляцию на арест.

Ранее в колонию был этапирован экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил России Вадим Шамарин, получивший семь лет лишения свободы за взятку, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Данил Айкин
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