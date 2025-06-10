Суд арестовал обвиняемого во взятке мэра Красноярска Логинова
10 июня 202514:01
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого во взятке мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Логинов обвиняется в получении более 180 млн рублей за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах.
По решению суда, чиновник арестован до 4 августа. Защита Логинова намерена подать апелляцию на арест.
Ранее в колонию был этапирован экс-замначальника Генштаба Вооружённых сил России Вадим Шамарин, получивший семь лет лишения свободы за взятку, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru