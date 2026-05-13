Замгубернатора Белгородской области Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

Зайнуллин начал работу в областной администрации с 2021 года. В начале он был советником губернатора. Последняя его должность - министр имущественных и земельных отношений Белгородской области.

В правительстве региона указали, что Зайнуллин был уволен ещё 21 апреля.

Ранее Зайнуллина задержали и обвинили в хищении в составе группы не менее 32 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия госграницы России с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

