Замглавы управления ГУ МВД по Москве арестован по делу о незаконной миграции
Басманный районный суд российской столицы отправил под стражу заместителя начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД РФ по городу Москве Вячеслава Фокина. Он проходит обвиняемым по уголовному делу об организации незаконной миграции.
В ходе заседания Фокин отказался признать свою вину. Адвокаты ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста в квартире матери, передает ТАСС.
Позднее суд рассмотрит просьбу следствия об аресте бывшего заместителя начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрия Тахтаулова, а также бизнесменов Андрея Школьникова и Виталия Абрамова. Следственный комитет предъявил всем фигурантам обвинение в организации незаконной миграции.
Согласно материалам дела, в 2021 году сотрудники управления получили от частной компании просьбу о разрешении на въезд десяти гражданам Китая, при этом сведения о целях въезда были ложными. В результате сотрудники МВД незаконно оформили приглашения на въезд.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в мае бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в совокупности с предыдущим приговором получил 16 лет колонии по итогам второго процесса о коррупции.
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