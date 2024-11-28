Замглавы УФСИН Башкирии задержан по делу о вымогательстве премий у подчиненных

Незаконно полученные деньги в наличной форме были обнаружены в ходе обыска в служебном кабинете обвиняемого. Его имя не называется. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК просит суд отправить его в следственный изолятор.

По информации UFA1.RU, речь идёт о заместителе начальника по тыловым вопросам, капстроительству и ремонту, 48-летнем полковнике внутренней службы Евгении Макотине.

