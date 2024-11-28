Замглавы УФСИН Башкирии задержан по делу о вымогательстве премий у подчиненных

Силовики задержали заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в республиканском Следственном комитете.

Согласно материалам расследования, задержанный потребовал от десяти подчиненных сотрудников передать ему часть начисленных премий на общую сумму 500 тысяч рублей. В раскрытии правонарушения приняли участие сотрудники СК и ФСБ при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН.

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Незаконно полученные деньги в наличной форме были обнаружены в ходе обыска в служебном кабинете обвиняемого. Его имя не называется. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК просит суд отправить его в следственный изолятор.

По информации UFA1.RU, речь идёт о заместителе начальника по тыловым вопросам, капстроительству и ремонту, 48-летнем полковнике внутренней службы Евгении Макотине.

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Фото: surb.sledcom.ru
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