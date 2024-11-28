Замглавы УФСИН Башкирии задержан по делу о вымогательстве премий у подчиненных
Силовики задержали заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкирии. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в республиканском Следственном комитете.
Согласно материалам расследования, задержанный потребовал от десяти подчиненных сотрудников передать ему часть начисленных премий на общую сумму 500 тысяч рублей. В раскрытии правонарушения приняли участие сотрудники СК и ФСБ при содействии главного управления собственной безопасности ФСИН.
Незаконно полученные деньги в наличной форме были обнаружены в ходе обыска в служебном кабинете обвиняемого. Его имя не называется. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК просит суд отправить его в следственный изолятор.
По информации UFA1.RU, речь идёт о заместителе начальника по тыловым вопросам, капстроительству и ремонту, 48-летнем полковнике внутренней службы Евгении Макотине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин пригласил молодежь написать исторический диктант о битве за Москву
- Сериал «Плевако» с Безруковым побил рекорд онлайн-кинотеатра Premier
- Замглавы УФСИН Башкирии задержан по делу о вымогательстве премий у подчиненных
- В Госдуму внесли поправки, которые увеличат штрафы для нарушителей ПДД
- Россия впервые экстрадирует обвиняемого в Саудовскую Аравию
- Клубы РПЛ попросили Федорищева предоставить документы о коррупции в судействе
- Жителям Калужской области выпишут штрафы за фото и видео атаки дронов
- Депутат Бурматов предложил проверить лицензию у антикафе с минипигами в Москве
- Кофе робуста рекордно подорожал с 2008 года
- Путин: Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru