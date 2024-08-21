ЦИК рассмотрит возможность переноса голосования на выборах в Курской области
Центризбирком России рассмотрит вопрос «об отложении голосования на выборах» в сентябре в некоторых муниципалитетах Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Этот вопрос содержится в проекте повестки заседания комиссии в среду. По планам в единый день голосования 8 сентября в Курской области должны пройти 26 избирательных компаний, в том числе выборы губернатора.
Ранее избирком региона сообщил, что в целях безопасности жители смогут досрочно проголосовать на выборах главы области 28 августа-5 сентября.
В Курской области действует режим контртеррористической операции, в приграничных районах проводится эвакуация населения, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru