ЦИК рассмотрит возможность переноса голосования на выборах в Курской области

Центризбирком России рассмотрит вопрос «об отложении голосования на выборах» в сентябре в некоторых муниципалитетах Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот вопрос содержится в проекте повестки заседания комиссии в среду. По планам в единый день голосования 8 сентября в Курской области должны пройти 26 избирательных компаний, в том числе выборы губернатора.

Ранее избирком региона сообщил, что в целях безопасности жители смогут досрочно проголосовать на выборах главы области 28 августа-5 сентября.

В Курской области действует режим контртеррористической операции, в приграничных районах проводится эвакуация населения, напоминает Ura.ru.

